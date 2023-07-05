Подробности о теракте 31 августа 2015 года под Верховной Радой, обвиняемым в котором проходит Игорь Гуменюк, устроивший сегодня взрыв в Шевченковском суде Киева.

31 августа 2015 года состоялось голосование в первом чтении о внесении изменений в Конституцию касательно особого статуса Донбасса (это было условие вторых Минских соглашений).

Под стенами Рады в знак протеста против внесения особого статуса в Конституцию митинговали несколько тысяч человек. Организатором была партия "Свобода".

После того, как законопроект удалось принять 265-ю голосами в первом чтении, под парламентом начались стычки с правоохранителями.

Несколько сотен протестующих предприняли попытку прорваться через кордон силовиков в Раду. В какой-то момент раздался сильный хлопок. Из толпы протестующих по нацгвардейцам бросили боевую гранату.

В результате взрыва погибли четыре срочника Нацгвардии - Игорь Дебрин, Дмитрий Сластников, Александр Костина, Богдан Дацюк. Еще более сотни человек получили ранения.

На видео с площади Конституции попал человек, который бросил гранату. Также на видеозаписях видно, что перед этим еще один парень поджигает дымовую шашку.

Правоохранители оперативно идентифицировали двух причастных к взрыву. Это были ветераны АТО - боец батальона "Січ" Игорь Гуменюк и боец батальона "Карпатська Січ" Сергей Крайняк.

Гуменюк бросил гранату, а Крайняк зажег шашку, чтобы дым от нее закрыл Гуменюка во время броска.

При этом в рюкзаке Гуменюка была еще одна граната и судя по видео, которое предоставило следствие, после первого броска, он засунул руку в рюкзак, чтобы взять еще один боеприпас. Однако условия для этого не подходили, и гранатометчики отступили, воспользовавшись суматохой.

Сотрудники госохраны засекли бросивших гранату и задержали Гуменюка у метро "Арсенальная".

Дело уже несколько лет слушается в Шевченковском райсуде Киева.

В 2020 году суд решил выпустить на домашний арест Сергея Крайняка. Гуменюк остался под стражей.

Обвиняемые вину не признают, хотя у Гуменюка и нашли после задержания в рюкзаке гранату и чеку от еще одной. А на видеозаписи с камер наблюдения у Верховной Рады зафиксировано, что человек в шортах и в армейских берцах бросает гранату в нацгвардейцев. Именно так и был одет Гуменюк после задержания.

Сегодня в Шевченковском райсуде Киева обвиняемый Игорь Гуменюк взорвал в конвойном помещении три гранаты. Помимо этого, по данным источников "Страны" в правоохранительных органах, он пытался совершить побег.

В результате во время штурма в Шевченковском райсуде Киева ранены двое бойцов КОРДа. Их жизнь спасли щиты, с которыми двигались спецназовцы. По словам главы МВД, Гуменюк после заседания суда закрылся в туалете, затем открыл дверь и выбросил по караулу взрывные устройства. После этого он пытался покинуть здание суда. Конвой его остановил выстрелом в воздух, он забаррикадировался в помещении. Затем он бросил еще одно взрывное устройство в полицейских, сам Гуменюк погиб при взрыве.

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