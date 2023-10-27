ФСБ РФ заявляет, что на захваченной части Запорожской области убила администратора телеграм-канала украинского издания.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте российской спецслужбы.

В нём говориться о задержании граждан Украины и России — администраторов издания "РИА-Мелитополь" и паблика "Мелітополь – це Україна". Их обвинили в сборе разведывательной информации для ВСУ и оказании "психологического воздействия" на местных жителей.

Один из задержанных якобы оказал вооружённое сопротивление и был убит. Заявлено, что у него дома нашли самодельное взрывное устройство, автомат и гранату.

Остальные, как утверждается, "дали признательные показания" о работе на украинскую разведку. На них завели уголовное дело.

Ранее ФСБ показала парня в футболке с нацистской символикой. Он сказал на камеру, что готовил убийство Симоньян и Собчак. В службе заявили, что в Москве и Рязанской области были задержаны "члены неонацистской группировки", проводившие разведку около мест работы и проживания журналисток.

Перед этим ФСБ заявила, что "предотвратила попытку убийства" Маргариты Симоньян и Ксении Собчак.