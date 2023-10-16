Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о подозрении командующему Росгвардии Виктору Золотову, бывшим руководителям СБУ и 19 сотрудникам ФСБ по делу Евромайдана.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в своем Telegram-канале.

По данным следствия, сотрудники ФСБ находились в Украине с 13 по 15 декабря 2013 года и помогали СБУ готовить и публиковать видео, которые должны были "дискредитировать образ участников протестов и лидеров оппозиции".

Совместно ФСБ и СБУ подготовили 257 таких роликов "провокативного содержания" и опубликовали их на специально созданном YouTube-канале.

Подозрения получили бывший глава СБУ Александр Якименко, его тогдашний первый заместитель – руководитель Антитеррористического центра и бывший начальник Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Со стороны РФ подозреваемым по делу проходит, в частности, нынешний глава Росгвардии Золотов. В тот период он был руководителем службы безопасности президента РФ, заместителем главнокомандующего внутренними войсками.

Также подозреваются следующие лица:

генерал-полковник Алексей Седов – начальник службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом ФСБ;

генерал-лейтенант Алексей Жало – заместитель Седова, начальник управления защиты конституционного устройства;

генерал-майор Сергей Егоров – первый заместитель Седова;

генерал-майор Андрей Яценко – бывший сотрудник этой службы, а ныне замглавы москвоского ФСБ;

генерал-майор Владимир Павлик – первый заместитель начальника Департамента оперативной информации службы оперативной информации и международных связей ФСБ.

Напомним, недавно в суд было передано дело против заказчиков и организаторов расстрела протестующих Евромайдана, которыми следствие считает тогдашнее руководство страны во главе с Виктором Януковичем.

Позже Офис генпрокурора объявил о завершении расследования против шести "беркутовцев", которых подозревают в расстреле протестующих.

Отметим, что в ноябре исполняется ровно 10 лет с начала Евромайдана.