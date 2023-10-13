Офис генпрокурора объявил о завершении расследования и передаче в суд обвинения против шести "беркутовцев", которых подозревают в расстреле протестующих Евромайдана в феврале 2014 года.

Об этом сообщается в Фейсбуке ведомства.

По версии следствия, 20 февраля сотрудники "Беркута" расстреливали людей из табельного гладкоствольного и автоматического нарезного огнестрельного оружия. Погибли 48 человек, ранены 90.

Оружие было похищено, повреждено и скрыто. Часть удалось обнаружить и идентифицировать в ходе расследования.

Дело будет рассматриваться заочно, так как подозреваемые "беркутовцы" находятся сейчас в России. Судя по фото, речь идет в том числе о бывшем заместителя командира киевского "Беркута" Олеге Янишевском и двух бойцах спецроты Павле Аброськине и Сергее Зинченко, которых в конце 2019 года освободили из-под стражи и передали в "ЛДНР" при обмене пленными.

Своей вины в расстреле протестующих они не признавали.

Отметим, что в конце ноября будет ровно 10 лет с начала Евромайдана.

Недавно в суд было передано и дело против заказчиков и организаторов этого преступления, каковыми следствие считает тогдашнее руководство страны во главе с Виктором Януковичем.

Суд заочно приговорил Януковича к содержанию под стражей.