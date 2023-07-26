В России снимают сериал "Десять дней до весны" о событиях Евромайдана. В Петербурге для этого развернули масштабную съемочную площадку, которая имитирует палаточный городок и сцену, актеры одеты в костюмы протестующих и "Беркута".

Об этом пишет петербургское издание "Фонтанка".

Съемки с украинскими флагами и раскиданными по улице досками вперемешку с покрышками ведутся в Красносельском районе Петербурга по улице Маршала Мерецкова.

Режиссер сериала Ким Дружинин сообщил, что съемочная команда работает уже около месяца.

На киносайтах размещено описание сюжета сериала. События разворачиваются вокруг семьи Жилиных. Братья - замкомандира симферопольского "Беркута" Николай, московский хирург Андрей и их сестра, преподаватель симферопольской гимназии Наталья приезжают на похороны отца. Много лет назад, в 90-х, обстоятельства развели братьев и сестру по разным городам и даже странам. Между ними разгорается конфликт по поводу дома на берегу моря, родового гнезда. Параллельно главные герои попадают в водоворот событий "Крымской весны".

Роли в сериале исполнили известные актеры, например, звезда "Маленькой Веры" Андрей Соколов и известный по сериалу "Ликвидация" Александр Голубев.

В соцсетях также есть видео со съёмок.

Как писала "Страна", в 2021 году в России вышел фильм "Солнцепек" о войне на Донбассе в 2014 году.

Также мы сообщали о номинации на "Оскар" документальной ленты "Зима в огне", которая посвящена протестам на киевском Майдане.