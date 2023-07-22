Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в российский Санкт-Петербург. В воскресенье, 23 июля, он встретится там с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сообщают российские СМИ.

В аэропорту Пулково Лукашенко встретили губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Ленинградской области Александр Дрозденко.

Ранее в пресс-службе белорусского президента рассказали, что повестка переговоров определена, главам государств предстоит обсудить много вопросов. В их числе вопросы безопасности, международной повестки дня, экономического взаимодействия, противостояние санкционному давлению и другие.

На встрече с журналистами 21 июля сам Лукашенко заявлял о готовности направиться на встречу с Путиным. По его словам, об этих переговорах стороны договорились заранее.

Напомним, в июне Лукашенко фактически остановил военный мятеж в России. Он провел переговоры с Евгением Пригожиным, и тот пообещал остановить движение своих войск в обмен на гарантии для "вагнеровцев".

После этого Путин поблагодарил белорусского лидера за "проделанную работу" по остановке мятежа "вагнеровцев".