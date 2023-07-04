Олег Валинский, бывший барабанщик рок-группы "Кино", был назначен ректором Петербургского государственного университета путей сообщения. Решение об аттестации музыканта на должность ректора было единогласно принято членами комиссии Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей (Роспрофжел).

Об этом сообщает российский РБК.

Назначение Валинского на должность ректора последовало после истечения контракта у предыдущего главы университета, Александра Панычева.

Олег Валинский многие годы работал на российской Октябрьской железной дороге, с 2014 года он возглавлял её, а в 2016 году стал вице-президентом Российских железных дорог. Его карьера в железнодорожной сфере началась еще в 1980-х годах.

До старта своей железнодорожной карьеры Валинский был связан с музыкальной индустрией и причастен к образованию популярнейшей рок-группы СССР. В 1981 году он познакомился с фронтменом будущей группы "Кино" Виктором Цоем и вместе с ним и Алексеем Рыбиным основал группу "Гарин и гиперболоиды", которая затем была переименована в "Кино".

Однако из-за своего призыва в армию осенью 1981 года он не участвовал в переименовании и последующем громком успехе коллектива. Впоследствии, в 1986 году, Олег Валинский успешно окончил Ленинградский техникум железнодорожного транспорта.

Юные Валинский и Цой

Как писала "Страна", Цой и "Кино" стали недавно в Украине своего рода знаменем протеста против жесткой языковой политики государства.

Это произошло из-за языкового скандала во Львове, где подросток исполнял песни Цоя и нарвался на возмущение народного депутата.