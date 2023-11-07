Министр обороны Рустем Умеров внес представление об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом сообщил в Фейсбуке народный депутат от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев.

"только что я получил информацию из надежного источника о том, что министр обороны внес представление на ставку верховного главнокомандующего об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Я не могу утверждать, что отставка состоится. Возможно, это лишь элемент давления и шантажа", - написал Арьев.

Он выразил надежду, что увольнение не произойдет.

Официальных подтверждений его информации пока нет.

Советник Офиса президента Сергей Лещенко тут же опроверг у себя в Телеграм сообщение Арьева и назвал его "примером ведения информационной войны партией Порошенко против собственного государства".

"Никто ничего не вносил, кроме бациллы лжи в уста соратника Порошенко. Но депутат-порохобот не просто лжет, а сознательно манипулирует, говорит, что представление внесено на ставку, которая вообще не уполномочена это рассматривать. А когда этот фейк в который раз умрет своей смертью, порохоботы будут врать, что спасли Залужного своей информационной диверсией", - написал Лещенко.

После поста Лещенко Арьев открестился от своих слов о Залужном, сказав, что разные источники эту информацию опровергли.

Сейчас усилились старые слухи о конфликте между Банковой и Залужным. На их фоне вчера под Киевом у себя дома от взрыва гранаты погиб помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков. Эта смерть усилила подозрения о разладе между политическим и военным руководством.

Мы подробно анализировали, почему с новой силой пошли разговоры о конфликте Зеленского и Залужного и как это может быть связано с выборами, проведение которых весьма вероятно в следующем году.