В селе Чайки Киевской области у себя дома сегодня вечером в свой день рождения от взрыва гранаты погиб помощник главкома ВСУ Валерия Залужного, 39-летний Геннадий Частяков.

Его 13-летний сын госпитализирован с тяжелым ранением. Источники "Страны" сообщают, что он получил рваные раны. Дома в тот момент также были жена и дочь военного, они не пострадали.

При осмотре квартиры было обнаружено ещё 5 гранат.

"Страна" рассказывает, что известно о гибели Частякова и противоречивых версиях случившегося.

Залужный говорит о взрывном устройстве

Спикер МВД Марьяна Рева сразу заявила, что он погиб в результате неосторожного обращения с боеприпасом.

Однако Залужный вскоре фактически опроверг распространенную полицией версию. Он заявил, что Частяков погиб от неизвестного взрывного устройства, которое сработало в одном из подарков.

"Сегодня при трагических обстоятельствах в свой День рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство", - написал главком.

Об этом же заявила и жена Частякова. Она рассказала, ее муж пришел домой с подарками в день своего рождения. Во время открытия пакета произошел взрыв.

Как сообщили источники "Страны" в правоохранительных органах, по данным следствия, подарок, при открытии которого, согласно показаниям жены погибшего помощника главкома ВСУ, сработало взрывное устройство, ему передал старший помощник заместителя главкома ВСУ Тимченко А.В.

СМИ публикуют фото с места гибели.

Официальная версия - неосторожное обращение

Позже глава МВД Игорь Клименко опубликовал подробности официальной версии гибели Частякова. Он настаивает на неосторожном обращении с гранатой.

"Сегодня у погибшего майора Частякова был День рожденья. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным. Достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца.

Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Затем военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв. В квартире полиция обнаружила еще 5 таких неразорванных гранат. Их отправят на экспертизу.

Полицейские нашли коллегу-военнослужащего, подарившего роковой подарок. В его кабинете уже провели обыск и изъяли еще 2 аналогичных гранаты. Продолжаются первоочередные следственные действия", – написал министр.

Журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах высказал похожую версию.

По данным его источников, гранаты входили в "подарочный набор", который на день рождения Частякову подарил коллега – полковник Тимченко.

Сообщается, что тот уже дал показания, что сам решил сделать такой подарок, положив в деревянную коробку бутылку виски Black Label и 6 гранат.

Это, как сообщают источники, подтвердили и три свидетеля, при которых полковник вручал подарок. Даже сказал Частякову: "Тебя удивить тяжело - поэтому дарю боевые гранаты и бутылку хорошего виски".

Также анонимные источники сообщают, что две аналогичные гранаты найдены у Тимченко, который оставил их себе.

При этом источники журналиста предполагают, что Частяков решил, что это шутка и гранаты не настоящие. И что это не гранаты, а "рюмки специфической формы".

Теракт или неосторожность

Если просуммировать версии, которые высказываются по поводу гибели помощника главкома ВСУ Залужного Геннадия Частякова, то их можно разделить на две группы.

Первая - официальная версия главы МВД Игоря Клименко и близкие к ней сообщения в СМИ из анонимных источников. Она гласит, что Частякову на день рождения подарили в одной коробке бутылку виски и боевые гранаты. Придя домой Частяков по какой-то причине сорвал кольцо на гранате, после чего прозвучал взрыв. Зачем он это сделал? Неофициальные источники, как писалось выше, поясняют это тем, что он принял гранаты за сувениры-рюмки и решил их вскрыть. Но эти же источники говорят, что коллега, который подарил гранаты, сразу сказал имениннику, что они боевые. И не совсем понятно как можно спутать боевую гранату с сувениром-рюмкой.

Вторая группа версий - сработало неизвестное взрывное устройство, когда Частяков пытался открыть пакет с подарками или один из подарков, о чем сообщил, в частности, Валерий Залужный.

Из этой версии следует предположение, что помощник главкома ВСУ стал жертвой теракта.

Эту тему уже подхватили сторонники экс-президента Петра Порошенко, которые намекают на связь гибели помощника главкома со слухами о конфликте между Залужным и Зеленским.

За это порошенковцев уже заклеймили близкие к власти ресурсы, а также ряд ЛОМов и блогеров, обвинив их в подыгрывание россиянам (которые тоже тему активно продвигают).

Снять разночтения могло бы видео (если оно существует) происходившего в доме в момент взрыва либо полная версия показаний о случившемся супруги погибшего.