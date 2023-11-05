"Мрачные оценки", которые главком ВСУ Валерий Залужный дал ситуации на фронте, не стали неожиданностью для многих украинцев.

Об этом пишет CNN.

"Точка зрения Залужного предложила редкую альтернативу обнадеживающим заявлениям, которые стали обычным явлением со стороны политического руководства Украины. Почти каждый вечер Зеленский призывает общественность продолжать верить в потенциальную победу страны. Но для многих украинцев эта цель пока кажется недостижимой", - сообщает издание, которое пообщалось с украинцами.

Среди них - замкомандира артиллерийской части под Бахмутом, который согласился с тем, что высказал Залужный.

"Там, где мы стоим, мы постоянно ощущаем превосходство русских как в разведке, так и в огневой мощи. У них огромное количество пушечной артиллерии. По точности они уступают, это факт, но по количеству снарядов превосходят. Особенно в последнее время разница заметна, поскольку боеприпасов мы получаем все меньше и меньше", - сказал он.

Военный "восхитился откровенностью Залужного". Генерал, по его мнению, "осмелился сказать, что совершил ошибку. Это многого стоит. Надо быть смелым человеком, чтобы признать, что план провалился".

Другие опрошенные CNN украинцы с одной стороны согласились с тем, что президент Украины Владимир Зеленский, постоянно говоря только о победе, воодушевляет жителей страны. С другой - по их мнению, замалчиваются многие проблемы. Например, темы мобилизации и подготовки резервов, из-за чего "все меньше и меньше людей готовы сражаться".

Ранее Залужный заявил, что самолеты F-16 к моменту получения Украиной уже не будут так эффективны, как раньше.

Война в Украине идет уже 620-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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