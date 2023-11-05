Негативная реакция Банковой на статью Залужного о тупиковой ситуации на фронте "сигнализирует о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством".

Такую оценку дает New York Times.

"Слухи о напряженности между президентом и главнокомандующим вооруженными силами по поводу стратегии и назначения командования циркулировали в Киеве уже больше года, но ранее не выливались в общественные разногласия", - пишет издание.

"Возникающий разлад между генералом и президентом" идет на фоне как военных, так и дипломатических трудностей Украины.

NY пишет, что операции ВСУ за последнее время "не привели к каким-либо успехам", в то же время "Украина сталкивается с усилением российских атак на востоке".

На дипломатическом же треке "скептицизм по поводу помощи Украине возрос в некоторых европейских столицах и среди членов Республиканской партии в США".

Поэтому "помощники Зеленского могут быть обеспокоены тем, что отрезвляющие выводы генерала Залужного могут отговорить некоторых союзников от продолжения военной помощи".

Еще одним признаком разногласий стало увольнение Зеленским одного из главных заместителей Залужного - командующего ССО Виктора Хоренко.

"Офицеры армии США, работавшие с генералом Хоренко, были удивлены известием о его отставке и описали тесные и эффективные рабочие отношения с ним", - пишет NYT.

Также газета сообщает, что в рядах ВСУ имеется "недовольство по поводу стратегических решений, которые были восприняты как политически мотивированные". Речь, в частности, о десантных операциях через Днепр в Херсонской области.

"Еще одной точкой напряженности стало увольнение командиров, которые летом руководили подразделениями в контрнаступлении на юге Украины", - говорится в статье.

Война в Украине идет уже 620-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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