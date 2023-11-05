В субботу, 5 ноября, в Украине идет 620-й день войны с Россией.

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5 ноября: последние новости

12.58 В результате удара по 128-й бригаде в Запорожской области погибли 28 военных, 53 ранены.

Такую информацию опубликовал экс-глава Запорожской ОГА, нардеп от "Батькивщины" Алексей Кучеренко.

Подробно о случившемся — в статье "Страны".

12.37 У военнослужащего, которого в Киеве избили полицейские, была контузия, заявил спикер Госпогранслужбы

Демченко.

Он сказал, что погранслужба выступает за объективное расследование ситуации, которая произошла.

Спикер ГПСУ говорит, что на момент инцидента пограничник возвращался в место расположения из больницы, где проходил обследование после получения на фронте контузии.

"В тот день военный возвращался из Киева к месту расположения части. Его поезд отходил с железнодорожного вокзала ночью. Там он и находился на момент начала комендантского часа. Что привело к конфликту и его детальные обстоятельства - сможем более подробно сказать после всех мероприятий проверки. Поддерживаем связь с национальной полицией, чтобы все было объективно", - сказал Демченко.

12.08 Негативная реакция Банковой на статью Залужного о тупиковой ситуации на фронте "сигнализирует о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством".

Такую оценку дает New York Times.

"Слухи о напряженности между президентом и главнокомандующим вооруженными силами по поводу стратегии и назначения командования циркулировали в Киеве уже больше года, но ранее не выливались в общественные разногласия", - пишет издание.

"Возникающий разлад между генералом и президентом" идет на фоне как военных, так и дипломатических трудностей Украины.

NY пишет, что операции ВСУ за последнее время "не привели к каким-либо успехам", в то же время "Украина сталкивается с усилением российских атак на востоке". Подробнее...

11.37 Российские паблики показали видео предположительного удара по военным 128-й штурмовой бригады ВСУ.

Над местом прилета, как следует из ролика, дежурил российский дрон.

11.21 Последствия авиаударов по Херсонской области за минувшие сутки.

Фото публикуют Силы обороны юга.

11.10 Под Джанкоем дроны пытались заминировать железную дорогу, по которой должен был пройти состав с нефтепродуктами, пишут российские телеграм-каналы.

Шесть беспилотников со взрывчаткой приземлились вдоль путей. Взрывные устройства должны были сработать, реагируя на шум состава, который пройдет мимо, но их заранее нашли и обезвредили.

Украина этого не подтверждала. Ранее о таком способе минирования не сообщалось.

10.49 Во время российского удара "Искандером" погиб один из лучших артиллеристов Украины Дмитрий Милютин с позывным "Таксист".

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко. Милютин служил в 128-й бригаде, которая недавно попала под ракетный удар РФ.

10.34 В Киеве полицейский повалил военного, задержанного во время комендантского часа.

Видео инцидента попало в Сеть. На нем полицейский заталкивает человека в форме в райотдел и валит на землю с криком "У тебя проблема?"

Полиция сегодня утром сообщила, что инцидент произошел в Шевченковском районе в ночь на 3 ноября и опубликовала видео начала конфликта.

Там видно, что патрульные остановили штатского мужчину-нарушителя комендантского часа, который представился как участник боевых действий. В этот момент подошёл военный уже в форме, который начал агрессивно себя вести.

Полиция утверждает, что он был в состоянии алкогольного опьянения. После начала конфликта с патрульным обоих мужчин задержали.

9.03 Командующий Воздушных сил Олещук также подтвердил попадание по российскому ракетному кораблю в Керчи.

"Подтверждаю", - написал он, комментируя свое вчерашнее заявление о том, что судно могло быть поражено ракетой SCALP.

Отметим, что ещё вчера удар по кораблю подтвердило минобороны РФ.

По данным пабликов, это мог быть малый ракетный корабль "Аскольд", который ещё не был принят в состав флота и проходил испытания.

Последний факт (без упоминания названия судна) подтвердил спикер Воздшных сил Юрий Игнат.

8.29 ВСУ готовятся к масштабной зимней атаке различных регионов России с помощью дронов-камикадзе, сообщил бригадный генерал Баранов.

По его словам, эти атаки "доставят немало проблем" России в ближайшие несколько месяцев. Под ударом окажутся временно оккупированный Крым и многие регионы РФ.

8.12 Потери противника.