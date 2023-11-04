США и европейские чиновники обсуждают с Киевом тему мирных переговоров. Эти обсуждения включают "общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь соглашения с Россией".

Об этом сообщают источники телеканала NBC News.

На данный момент дискуссии идут негласно, по словам одного действующего и бывшего высокопоставленных чиновников США. Но могут резко ускориться в начале 2024 года. Отдельный раунд переговоров американцев с Украиной по этой теме состоялся в октябре - во время очередного "Рамштайна", куда приезжали президент Украины Владимир Зеленский и руководитель ОП Андрей Ермак.

Консультации с Киевом "начались на фоне опасений американских и европейских чиновников по поводу того, что война зашла в тупик и что они не смогут продолжать оказывать помощь Украине".

В администрации Байдена обеспокоены тем, что у Киева заканчиваются силы, тогда как у Москвы "они кажутся бесконечными". Украина также испытывает трудности с набором солдат, и этот вопрос "находится на первом месте для беспокойства администрации".

У США также нет уверенности в том, что Украина предпримет новое весеннее наступление. "Растет ощущение, что уже слишком поздно и пора заключать сделку", - сказал бывший высокопоставленный чиновник.

"Официальные лица также в частном порядке заявили, что Украине, вероятно, осталось только до конца года или чуть дольше, прежде чем начнутся более срочные дискуссии о мирных переговорах", - пишет издание.

Что же до позиции Зеленского, который против переговоров с РФ, то в качестве "стимула" НАТО может предложить Киеву "некоторые гарантии безопасности, даже без формального вступления Украины в альянс". Таким образом, по словам чиновников, украинцы могут быть уверены, что Россия не вторгнется снова.

Ранее сообщали, что в Киев едет глава Еврокомиссии с "оптимистичным сигналом" по членству в ЕС.