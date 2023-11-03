В субботу, 4 ноября, Киев посетит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с "позитивными для Украины новостями".

Об этом сообщил член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

По его словам, вероятно, она посетит столицу с позитивными решениями по интеграции Украины в Евросоюз.



"Во время этого визита она объявит о том, что Европейская комиссия дает позитивный вердикт по тому, чтобы начинать переговоры. Называется это "открытие переговоров о вступлении", - добавил украинский политик.

Между тем источник "Страны" в правительстве Украины подтверждает информацию, что завтра Киев посетит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В то же время источник говорит, что во время визита не будет объявлено о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

"О переговорах про вступление в ЕС пока говорить слишком рано. Сначала должна быть позитивная оценка выполнения рекомендаций. Но и это тоже будет не завтра, а на следующей неделе. А завтра должен быть какой-то оптимистичный сигнал", - сообщил собеседник "Страны".

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал о совещании по началу переговоров о вступлении в Евросоюз.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что все решения о приеме новых стран в Европейский Союз будут приниматься только на основании их заслуг, никаких поблажек не будет.

Однако на днях газета Politico писала, что Еврокомиссия 8 ноября даст рекомендацию начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз.