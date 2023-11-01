Еврокомиссия 8 ноября даст рекомендацию начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС - Politico
Еврокомиссия 8 ноября опубликует рекомендацию начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
Но с "технической" оговоркой, что странам еще необходимо будет добиться большего прогресса в реформах: от создания прочной независимой судебной системы до защиты прав меньшинств и борьбы с коррупцией.
"Это будут не мелкие, а большие предостережения. Это будет не первый случай, когда Брюссель маскирует важные политические последствия под техническими деталями", - говорит "с ухмылкой" французский чиновник.
Ранее СМИ писали, что скорее всего, украинская тема будет обсуждаться на встрече лидеров ЕС в декабре. После этого Украина приступит к "длительной процедуре завершения реформ" и "приведения себя в соответствие с законодательством ЕС".
А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что все решения о приеме новых стран в Европейский Союз будут приниматься только на основании их заслуг, никаких поблажек никому не будет.
Также Reuters писала, что Европейский Союз намерен выдвинуть Украине дополнительные условия для вступления в сообщество. Они связаны с правами национальных меньшинств и борьбой с коррупцией.