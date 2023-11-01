Еврокомиссия 8 ноября опубликует рекомендацию начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Но с "технической" оговоркой, что странам еще необходимо будет добиться большего прогресса в реформах: от создания прочной независимой судебной системы до защиты прав меньшинств и борьбы с коррупцией.

"Это будут не мелкие, а большие предостережения. Это будет не первый случай, когда Брюссель маскирует важные политические последствия под техническими деталями", - говорит "с ухмылкой" французский чиновник.

Ранее СМИ писали, что скорее всего, украинская тема будет обсуждаться на встрече лидеров ЕС в декабре. После этого Украина приступит к "длительной процедуре завершения реформ" и "приведения себя в соответствие с законодательством ЕС".

А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что все решения о приеме новых стран в Европейский Союз будут приниматься только на основании их заслуг, никаких поблажек никому не будет.

Также Reuters писала, что Европейский Союз намерен выдвинуть Украине дополнительные условия для вступления в сообщество. Они связаны с правами национальных меньшинств и борьбой с коррупцией.