Саммит Евросоюза не смог согласовать программу бюджетной помощи Украине. Однако при этом помощь останется "приоритетом сообщества".

Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита.

По словам Мишеля, на встрече было принято решение использовать доходы от замороженных суверенных российских активов для поддержки Киева.

"Лидеры договорились использовать часть замороженных российских активов, в первую очередь доходы от них, для поддержки Украины. Саммит подтвердил, что помощь Украине остается приоритетом Евросоюза", - сказал чиновник.

Относительно обещанной Украине программы помощи в 50 млрд евро на 4 года, для которой странам ЕС нужно внести в бюджет сообщества новые взносы, Мишель лишь отметил, что на саммите "прошла дискуссия о доработке бюджета".

По сообщениям источников, идею выделения дополнительных бюджетных взносов от стран ЕС для Украины заблокировали Бельгия, Венгрия, Словакия и еще некоторые государства ЕС.

Между тем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что орган скоро представит предложения, как использовать доходы от 211 млрд евро замороженных активов РФ для финансирования Украины.

По данным Financial Times, речь идет о более чем 3 миллиардах евро. Именно столько за 9 месяцев этого года заработал на российских активах Euroclear – депозитарий ценных бумаг со штаб-квартирой в Брюсселе.

"Необходим решительный прогресс в координации с партнерами по поводу того, как любые чрезвычайные доходы частных лиц, полученные непосредственно от обездвиженных активов России, могли быть направлены на поддержку Украины и ее восстановление и реконструкцию", – говорится в решении саммита.

Ранее сегодня газета Politico написала, что Венгрия и Словакия выступили против помощи Евросоюза Украине на 50 млрд евро.

Чтобы получить поддержку премьера Виктора Орбана при выделении помощи Украине, Еврокомиссия готова разморозить 13 млрд евро для Венгрии.