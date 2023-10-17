Российские власти могут зеркально ответить на использование недружественными странами доходов, полученных от инвестирования замороженных российских активов.

Об этом заявил в интервью телеканалу Asharq министр финансов РФ Антон Силуанов. Его слова приводят российские СМИ.

"У нас же тоже заморожены деньги, которые причитаются по нашим облигациям, обязательствам перед партнерами из недружественных стран, и они заморожены тоже. Тогда мы так же будем поступать и в этом случае", - сказал чиновник.

За первое полугодие 2023 года международный депозитарий Euroclear получил более 1,7 млрд евро в виде процентных доходов от инвестирования замороженных российских активов.

Объем средств на специальных рублевых счетах, на которых блокируются доходы по принадлежащим "недружественным" нерезидентам ценным бумагам, не раскрывается, однако в начале ноября 2022 года российский Центробанк оценивал его в сумму свыше 280 млрд рублей.

На днях стало известно, что Бельгия передаст Украине налоги с прибыли от замороженных активов РФ.

Также недавно эксперт озвучил схему, как Украина может использовать замороженные активы РФ на сотни миллиардов долларов.