Российский экономист Владислав Иноземцев предложил алгоритм использования замороженных активов РФ для восстановления Украины.

Его мнение приводит издание The Insider.

Эксперт считает, что следует сформировать Фонд восстановления Украины и выдать ему кредиты на сумму замороженных активов российского Центробанка под гарантии Всемирного банка. Если Россия откажется сотрудничать по этой программе, такие кредиты можно переоформлять бесконечно долго, пока они радикально не обесценятся.

Точная сумма арестованных средств Центробанка до сих пор не известна. По разным оценкам, она составляет около 300 миллиардов долларов. Между тем ущерб от войны Киев оценивает в 411 миллиардов - триллион долларов. То есть активы могли бы хотя бы частично покрыть убытки.

Однако юридического механизма их конфискации для передачи Украине нет, так как формально Банк России не является органом государственного управления РФ и не несет ответственности за действия правительства и президента. Кроме того, его отношения с частными банками, в которых депонировались резервы, регулируются договорами с этими финансовыми структурами, и изъятие средств будет расценено зарубежными клиентами европейских банков как подтверждение зависимости сохранности их денег от действий их властей.

"Учитывая, что в Европе хранятся триллионы долларов и евро зарубежных клиентов, это подорвет доверие к финансовой системе континента и даже к евро как глобальной валюте. Наконец, все рассказы об уважении прав собственности в Европе станут детскими сказками, если такая конфискация будет произведена", - считает Иноземцев.

Поэтому Еврокомиссия заявляет, что "после снятия санкций активы Банка России должны быть ему возвращены".

Выход из положения Иноземцев видит в размещении активов в бонды европейских государств или облигации США, в зависимости от валюты договора, и передаче Украине процентов от подобной операции.

Также он предложил другой путь, который выключает такие шаги:

оформление странами "Большой семерки" намерения не снимать с России санкции до выплаты репараций в виде международного соглашения, предусматривающего финансовую ответственность за его нарушение в объеме полной суммы средств, которые выводятся из-под ареста до компенсации ущерба;

создание Фонда восстановления Украины, учредителями которого будут все страны/организации — подписанты соглашения и сама Украина;

назначение правительством Украины созданного Фонда единственным оператором платежей (если Россия решит рассчитаться за ущерб, получателем денег выступает Фонд восстановления Украины, и только он);

ревизия странами "Большой семерки" и Еврокомиссией замороженных средств и условий их размещения в банках-депозитариях (при снятии санкций банки должны вернуть как основную сумму, так и доход, накопленный в соответствии с условиями договоров, действовавших на момент введения санкций);

выдача Фонду восстановления Украины кредитов, тело которых равно по объему и валюте кредитования замороженным активам РФ, а процентная ставка установлена на уровне ранее заключенных договоров +0,1% годовых.

"При этом ЕЦБ и центральные банки участвующих в схеме стран освобождают банки-кредиторы от создания резервов под возможные потери по ссудам, а, например, Всемирный банк обеспечивает гарантию по данным кредитам, в свою очередь получая те или иные гарантии от стран – учредителей Фонда. Аккумулировав средства, Фонд может начать выдавать кредиты украинскому правительству и отдельным понесшим потери от российского вторжения компаниям, работающим на восстановление разрушенных отраслей народного хозяйства страны — причем расходование средств в этом случае осуществляется под контролем и руководством Фонда, что делает реализацию подобной программы своего рода новым планом Маршалла", - резюмирует экономист.

По его мнению, такая кредитная, но практически беспроцентная схема финансирования "идеально соответствует потребностям послевоенного восстановления", так как внедрит принципы софинансирования отдельных экономических и инфраструктурных программ.

При этом схема не нарушит ничего из того, чего сейчас опасаются западные власти: российские активы по-прежнему заморожены, а не конфискованы; формальная связь между ними и выданными Фонду средствами отсутствует; при этом Украина может воспользоваться средствами в достаточно короткие сроки.

Между тем находящийся с визитом в Киеве Энтони Блинкен анонсировал первую передачу Украине активов российских олигархов, замороженных в США.

Летом СМИ писали, что в Евросоюзе нашли способ использовать замороженные активы РФ в пользу Украины. Однако на деле подвижек в передаче с тех пор нет.