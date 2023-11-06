Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный лайкнул пост в Facebook экс-советника Офиса президента Алексея Арестовича, который в последнее время часто критикует власть.

"Нужно менять не людей, а правила. По старым правилам, хорошие люди за несколько месяцев становятся плохими. На верные правила подтягиваются новые правильные люди", - написал в этом посте Арестович.

Лайк Залужный поставил не с официальной страницы Главнокомандующего ВСУ, а со своего личного, закрытого профиля на Facebook.

То, что это реальный профиль Залужного, свидетельствует тот факт, что именно этот аккаунт Залужного постоянно отмечают в постах блогеры, депутаты, военные и политики, когда обращаются к главкому ВСУ.

Напомним, на днях секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что бывшим советником Офиса президента Алексеем Арестовичем занимается СБУ. В ответ на это Алексей Арестович в соцсетях написал, что СБУ "заставляют преследовать политическую оппозицию".

Перед этим Арестович заявил, что Зеленский ведет себя как диктатор и отрицает реальность.

Также недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на вопрос о противоречиях между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. По словам Подоляка, "разногласий нет".

Ранее мы подробно рассказывали, почему активизировались разговоры о конфликте Зеленского и Залужного.