Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что бывшим советником Офиса президента Алексеем Арестовичем, который в последнее время резко критикует власть, занимается СБУ.

Это заявление прозвучало во время интервью Данилова изданию "Лига.нет".

По словам секретаря Совета нацбезопасности, спецслужба ведёт работу по поводу действий Арестовича, но при этом не следует ждать слишком быстрых результатов.

"Я бы был гораздо осторожнее со словосочетанием "СБУ ничего не делает". Служба безопасности занимается. Другое дело, что все хотят очень быстрого результата, чтобы это было уже сегодня", — сказал Данилов.

В ответ на это Алексей Арестович у себя в Фейсбуке заявил, что СБУ "заставляют преследовать политическую оппозицию".

"Сотрудников СБУ вместо того, чтобы заниматься шпионами, заставляют преследовать политическую оппозицию. Придёт время, и сотрудники СБУ займутся теми, кто это делал. Только по-настоящему", — написал Арестович.

Ранее Данилов говорил, что спецслужбы должны выяснить, кто именно в окружении Владимира Зеленского не верит в победу Украины. Так он отреагировал на резонансную статью журнала Time, в которой говорится о пессимизме относительно перспектив войны в ближайшем окружении президента.

Между тем Арестович недавно заявил о тупике на фронте и необходимости начала мирных переговоров с РФ.