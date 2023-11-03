Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в очередной раз выступил за запрет мессенджера Telegram.

"У меня Telegram нет. Я считаю, что это очень опасный и уязвимый мессенджер. И я не признаю анонимных вещей. Если к нам поступят документы (о запрете - Ред.) соответствующих служб, имеющих на это право, поверьте, мы не будем мешкать", - сказал секретарь СНБО в интервью "Лиге".

Данилов объяснил необходимость запрета Telegram тем, что там есть "системы влияния".

"Telegram – это системы влияния, где люди за деньги начинают продвигать те или иные вещи. Это не о журналистике, это о влиянии", - заявил секретарь СНБО.

По его словам, в "99% случаев через это приложение в вашем телефоне при необходимости сидят".

Также Данилов заявил, что в Telegram "сидят целые лагеря", некие люди "закупили оборудование, симки". Видимо, он имеет в виду некие ботофермы и сети подконтрольных пабликов.

В то же время, как свидетельствуют данные недавнего опроса КМИС, Telegram, который предлагает запретить секретарь СНБО, является главным источником информации для украинцев.

Им пользуются 63% опрошенных, а 41% считают мессенджер главным источником информации.

На втором месте идет YouTube - 40% пользуются, 8% считают источником №1.

Телемарафон смотрят 28%, а 11% назвали его главным источником информации.

Однако недавний опрос USAID-Internews показал, что телемарафон в 2023 году потерял почти половину аудитории, а количество людей, которые смотрят его ежедневно, упало в три раза по сравнению с 2022 годом.

Также власть обдумывает перспективу с нового года прекратить единый телемарафон и дать возможность крупнейшим украинским телеканалам вновь делать отдельный контент, а не транслировать один и тот же.