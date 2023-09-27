В Украине рассматривают вопрос регулирования Телеграм-каналов.

Об этом заявила глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк.

По её словам, Телеграм-каналы "используют для пропаганды россияне".

"Телеграм - это очень непростая тема, над которой мы в Национальном совете ежедневно работаем. Сейчас так распространилось это явление, чем дальше, тем труднее будет с ним работать. А враг с ним работает очень успешно", - сказала Герасимьюк.

Напомним, о "регулировании" Телеграма ранее заявлял экс-министр культуры Александр Ткаченко. Но тогда тема развитие не получила.

"Telegram создал в себе сообщество, которое закрыто в себе, в то время когда все медиа, подпадающие под закон "О медиа", открыты – известны их владельцы, есть определенная отчетность и т.д. Поэтому Telegram – это вопрос, требующий реально экспертного обсуждения", — сказал Ткаченко в интервью.

На вопрос о том, идёт ли речь о запрете мессенджера, тогдашний министр ответил, что речь идёт об "определённом регулировании", и заявил, что по этому вопросу идут обсуждения.

Ранее в Минобороны выразили обеспокоенность массовой подпиской украинцев на российские телеграм-каналы.