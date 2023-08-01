В Украине хотят создать словарь дискриминационной лексики и информации, использование которой будет недопустимы в медиа.

Об этом сообщила глава Национального совета по вопросам ТВ и радио Ольга Герасимьюк в интервью "Интерфакс-Украина".

По ее словам, речь идет о чувствах верующих и "чувствительных" сообществах - этнических, национальных, ЛГБТ, людей с инвалидностью, ветеранских и других.

"Мы должны формировать медиа пространство, свободное от дискриминации, фиксаций оскорбительных и некорректных стереотипов и языка вражды по отношению к любым гражданам страны по многим признакам", - сказала Герасимьюк.

Напомним, что в 2021 году уже был создан орган, рассказывающий СМИ о "стандартах журналистики" - Центр противодействия дезинформации при СНБО, который составил "словарь российской пропаганды".

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