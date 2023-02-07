"Орки" и маты. Комиссия по журналистской этике разъяснила стандарты для СМИ во время войны
Комиссия по журналистской этике опубликовала свои разъяснения по поводу стандартов для СМИ во время войны.
Комиссия обнародовала пояснительный ролик.
"Наша команда подготовила серию объясняющих видео о журналистских стандартах во время войны. Во втором выпуске разбираем, как медийщикам сохранять баланс между эмоциями и этическими стандартами", - заявили в комиссии.
В видео ее представитель дает рекомендации по таким вопросам:
- Стоит ли журналистам называть россиян "орками"? (Комиссия этого делать не рекомендует.)
- Как писать слова "Россия", "Путин" и "Беларусь"? (Этот вопрос комиссия оставила на усмотрение редакций изданий.)
- Можно ли использовать нецензурную лексику в материалах по отношению к противнику? (Комиссия рекомендует избегать ненормативной лексики, фраз о "русском военном корабле", а вместо этого давать фактам говорить самим за тебя. По ее мнению, аудитория сама составит мнение об агрессоре).
Между тем еще весной "Укрпочта" выпустила марку с фразой о "русском военном корабле".
А Словарь современного украинского языка и сленга "Мислово" назвал фразу "русский военный корабль, иди на х*й" главным "словом" 2022 года.