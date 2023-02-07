Комиссия по журналистской этике опубликовала свои разъяснения по поводу стандартов для СМИ во время войны.

Комиссия обнародовала пояснительный ролик.

"Наша команда подготовила серию объясняющих видео о журналистских стандартах во время войны. Во втором выпуске разбираем, как медийщикам сохранять баланс между эмоциями и этическими стандартами", - заявили в комиссии.

В видео ее представитель дает рекомендации по таким вопросам:

Стоит ли журналистам называть россиян "орками"? (Комиссия этого делать не рекомендует.) Как писать слова "Россия", "Путин" и "Беларусь"? (Этот вопрос комиссия оставила на усмотрение редакций изданий.) Можно ли использовать нецензурную лексику в материалах по отношению к противнику? (Комиссия рекомендует избегать ненормативной лексики, фраз о "русском военном корабле", а вместо этого давать фактам говорить самим за тебя. По ее мнению, аудитория сама составит мнение об агрессоре).

Между тем еще весной "Укрпочта" выпустила марку с фразой о "русском военном корабле".

А Словарь современного украинского языка и сленга "Мислово" назвал фразу "русский военный корабль, иди на х*й" главным "словом" 2022 года.