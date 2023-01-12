Международная федерация журналистов (IFJ) отреагировала на принятие в Украине скандального закона о медиа. Организация призвала Владимира Зеленского пересмотреть его.

Реакция на закон опубликована на сайте IFJ.

В федерации заявили, что Зеленский "подписал спорный законопроект, который расширяет полномочия правительства по контролю над СМИ, ставя под угрозу свободу прессы и плюрализм СМИ в стране".

"Международная федерация журналистов присоединяется к своим украинским членским организациям, Национальному союзу журналистов Украины (НСЖУ) и Независимому медиапрофсоюзу Украины (НМПУ), призывая правительство пересмотреть новое законодательство и начать широкий инклюзивный диалог с союзами журналистов и медиа-сектором. Согласно недавно принятому закону, подписанному Зеленским 29 декабря, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания сможет временно запретить работу онлайн-СМИ и потребовать от интернет-провайдеров блокировать доступ к онлайн-изданиям без судебного разбирательства, издавать обязательные для исполнения предписания редакциям СМИ, регламентировать работу операторов кабельного и онлайн-телевидения, отменять регистрацию печатных СМИ и др.", - напомнили в федерации.

Далее пресс-служба организации процитировала заявление НСЖУ, опубликованное 13 декабря, в котором содержится предупреждение о том, что свобода слова в Украине находится под угрозой, а полномочия Нацсовета по ТВ названы чрезмерными. В НСЖУ тогда констатировали, что "законом предусмотрено не регулирование медиасферы, а фактически установление отношений подчиненности, когда СМИ переходят под контроль властей".

Также в IFJ вспомнили о заявлении, опубликованном в начале января НМПУ. В нем медиапрофсоюз предупредил, что закон не содержит ограничений на создание государством линейных медиа-сервисов, допускающих монополизацию эфира контентом, созданным исключительно государственными СМИ.

"Такое фактическое положение дел не способствует ограничению политического влияния провластной политической силы на СМИ и противоречит принципу плюрализма, что создаст системные проблемы с демократией", - цитирует федерация заявление НМПУ.

Кроме того, в медиапрофсоюзе отметили, что по закону аннулирование лицензий и запрет деятельности СМИ могут происходить без решения регулятора и суда, что "сводит на нет роль регулятора и ставит собственников СМИ в полную политическую и экономическую зависимость от личных решений президента страны, что создаст проблемы для демократии".

Ранее "Страна" подробно анализировала, что означает принятый Радой закон о медиа.

Мы также сообщали, что Зеленский его подписал.