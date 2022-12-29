Президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный закон "О медиа", усиливающий контроль государства над изданиями.

Согласно закону, информационные сайты могут быть блокироваться без решения суда.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады в четверг, 29 декабря, в карточке законопроекта.

Теперь Нацрада получила неограниченные возможности влиять на любые медиа - от анализа и контроля за контентом до внесудебного закрытия.

Кроме того, Нацрада будет создавать списки запрещенных медиа, формировать "Перечень персон", которые создают угрозу национальному медиа-пространству Украины (причем если до сих пор требовались соответствующие обращения СНБО и СБУ, то теперь они будут не нужны), которых нельзя будет показывать в медиа, присылать субъектам в сфере медиа предписания, которые обязательны к выполнению, а также контролировать, не обнародовалась ли в медиа какая-либо "запрещенка".

Грубыми нарушениями будет признаваться распространение "недостоверной информации" относительно вооруженной агрессии или действий государства-агрессора (государства-оккупанта), его должностных лиц, организаций, которые контролируются государством-агрессором, государством-оккупантом, в случае если следствием является разжигание вражды или ненависти, или призывы к насильственному изменению конституционного устройства, нарушение территориальной целостности.

Напомним, закон о СМИ, принятый Верховной Радой, раскритиковали группы по защите свободы прессы.

Комитет защиты журналистов предупредил в заявлении перед последним парламентским голосованием, что законопроект поможет подорвать свободы, которые "отличают социальную систему Украины от режима диктаторской России".

В Комитете надеялись, что Зеленский вернет законопроект в парламент на повторное рассмотрение.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что означает принятый Радой закон о медиа.