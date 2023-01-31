В Международной федерации журналистов скандал - профсоюзы северных стран покидают организацию в знак протеста против "коррупционной деятельности", суть которой - недавнее разрешение журналистам российских государственных СМИ, присутствующим в Украине, оставаться ее членами.

Об этом пишет Reuters.

"Мы называем это коррупционной деятельностью. Мы приняли решение уйти в отставку вместе с норвежскими, датскими и исландскими профсоюзами. Мы подадим наши заявления об отставке во вторник", - сказала агентству председатель Союза журналистов Финляндии Ханне Ахо.

На фоне этого Международный союз журналистов заявил, что его исполнительный комитет инициировал официальный процесс приостановки и исключения Союза журналистов России из организации.

Ахо сказала, что профсоюзы Северных стран в течение многих лет пытались поднимать проблемы внутри МФЖ, а их последним разочарованием стало то, что МФЖ не приняла мер против Союза журналистов России за создание региональных ассоциаций журналистов на украинских территориях, захваченных Россией.

"Они смогли сделать это абсолютно спокойно вместо того, чтобы изгнать российский союз из международной федерации", - сказала Ахо.

Как писала "Страна", Еврофедерация журналистов выразила озабоченность законом о медиа в письмах главе ЕК, Зеленскому и Раде.

Также мы сообщали, что Международная федерация журналистов призывала Зеленского пересмотреть закон о медиа.