Европейская федерация журналистов (EFJ) отреагировала на закрытие еженедельной англоязычной газеты Kyiv Post, о котором объявил издатель Аднан Киван.

Об этом говорится в заявлении организации.

"Совершенно возмутительно закрывать такую ​​газету без предварительного предупреждения, что является полным неуважением к профессиональным журналистам и работникам СМИ, которые сделали газету такой, какая она есть сегодня. Мы поддерживаем сотрудников Kyiv Post в их борьбе за редакционную независимость и осуждаем нанесенный удар по плюрализму СМИ в Украине", - заявил президент EFJ Могенс Блихер Бьеррегард.

Напомним, Kyiv Post заявила о закрытии с 8 ноября 2021 года. Коллектив заявил о давлении издателя. Согласно заявлению, сотрудники безуспешно пытались убедить Кивана передать редакции товарный знак Kyiv Post или продать газету. Кроме того, они добавили, что уволив их, издатель "таким образом избавляется от неудобных, честных и принципиальных журналистов".

После этого послы стран Евросоюза в Украине и посол Великобритании Мелинда Симонс выразили обеспокоенность в связи закрытием англоязычного издания Kyiv Post.



