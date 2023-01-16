Европейская федерация журналистов обеспокоена украинским законом о медиа, который приняла Верховная Рада, а позже подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщил Национальный союз журналистов Украины.

Федерация направила письма со своими озабоченностями главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, а также украинскому президенту и парламенту.

"Этот закон должен быть более демократичным. Поэтому мы будем продолжать работать с вами и будем предупреждать органы власти в Европе и Украине, чтобы изменить этот закон и включить журналистов и медиаорганизации в регуляторный орган в вашей медиа-среде", – завила президент федерации Майя Север.

Напомним, ранее Международная федерация журналистов призвала Зеленского пересмотреть закон о медиа.

Ранее "Страна" подробно анализировала, что означает принятый Радой закон о медиа.

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