Единый национальный телемарафон в 2023 году потерял почти половину аудитории, а количество людей, которые смотрят его ежедневно, упало в три раза по сравнению с 2022 годом.

Об этом свидетельствуют данные опроса USAID-Internews.

55% опрошенных украинцев заявили, что хотя бы иногда смотрят телемарафон. Год назад таких было 96% (второй скрин).

В этом году 23% зрителей смотрят телемарафон ежедневно. Год назад каждый день за ним следили 63% репондентов.

Еще 13% опрошенных смотрят телемарафон 2-4 раза в неделю, 10% - раз в неделю.

В целом опрос продемонстрировал продолжение тенденции к снижению потребления новостей через телевидение. Большинство взрослых украинцев (76%) получают новости из социальных сетей, а часть людей, пользующихся одновременно телевидением и социальными сетями для получения новостей, стремительно уменьшается – таких в 2023 году только 21%.

Отметим, что по информации источников "Страны", власть обдумывает вариант с нового года прекратить единый телемарафон и дать возможность крупнейшим украинским телеканалам вновь делать отдельный контент.

Год назад мы анализировали, как украинцы смотрят единый телемарафон и почему его критикует Запад.