В прямом эфире национального телемарафона единых новостей показали смонтированную версию выступления президента Владимира Зеленского на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которое состоялось 19 сентября.

В результате монтажа получилось, что Зеленский сидя в зале рядом с главой Офиса президента Андреем Ермаком и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой слушает сам себя с трибуны.

В официальной трансляции ООН такой оплошности допущено не было.

Ранее "Страна" приводила основные тезисы выступления украинского президента в ООН. Кроме прочего Зеленский призвал разоружить Россию. Также он сообщил, что Украине известно о попытках заключить некие теневые сделки за кулисами, но России нельзя доверять.

Также мы рассказывали, что выступление в ООН канцлера Федеративной Республики Германии Олафа Шольца прошло перед почти пустым залом. Малое количество слушателей немецкая пресса объяснила большим количеством выступающих и еще тем, что очередь до представителя Германии дошла только к девяти вечера по местному времени, а слушания начались с девяти утра.