Выступление в ООН канцлера Федеративной Республики Германии Олафа Шольца прошло перед почти пустым залом.

Об этом пишет Bild.

По словам издания, столь малое количество слушателей объясняется большим количеством выступающих и, в частности тем, что очередь до представителя Германии дошла только к девяти вечера по местному времени, а слушания начались с девяти утра.

Издание отмечает, что и Шольц после своего выступления тоже покинул зал, так что взошедший на трибуну следом премьер Японии выступал перед ещё меньшим количеством людей.

По словам Bild, канцлер ФРГ выступил с обращением, адресованным всему миру. Он призвал к фундаментальной реформе Совета Безопасности ООН, самого важного органа ООН. Шольц раскритиковал тот факт, что Совет Безопасности с его постоянными членами США, Россией, Китаем, Францией и Великобританией не отражает интересы мирового сообщества.

Ранее Владимир Зеленский представил в ООН свой мирный план, который состоит всего из двух пунктов.

Мы также сообщали, что глава МИД РФ Лавров с трибуны ООН обвинил Запад в развале Украины, войне и отказе от мирных переговоров.