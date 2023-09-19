Рамафоса с трибуны ООН попросил закончить войну в Украине, чтобы не было голода
Президент Украины Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН встретился с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.
Они обсудили возобновление зерновой сделки, украинскую формулу мира и обстановку на поле боя, сообщили в Офисе президента Украины.
Также президент ЮАР в ООН заявил, что войну в Украине нужно завершить, в том числе, ради миллионов людей, которые из-за нее столкнулись с голодом.
Напомним, что Владимир Зеленский находится в Нью-Йорке на заседании Генассамблеи ООН.
Сегодня Владимир Зеленский выступил с трибуны Генеральной ассамблеи ООН.
Также там выступил президент США Джо Байден. Мы приводили главные тезисы его выступления.
Ранее СМИ писали о том, что Байден на Генассамблее ООН будет добиваться глобальной поддержки Украины.
А также, что Байден предложит расширить состав Совбеза ООН, чтобы ослабить влияние России и Китая.
Война в Украине идет уже 573-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 сентября 2023 года в онлайне.
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