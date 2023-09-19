Президент Украины Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН встретился с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Они обсудили возобновление зерновой сделки, украинскую формулу мира и обстановку на поле боя, сообщили в Офисе президента Украины.

Также президент ЮАР в ООН заявил, что войну в Украине нужно завершить, в том числе, ради миллионов людей, которые из-за нее столкнулись с голодом.

Напомним, что Владимир Зеленский находится в Нью-Йорке на заседании Генассамблеи ООН.

Сегодня Владимир Зеленский выступил с трибуны Генеральной ассамблеи ООН.

Также там выступил президент США Джо Байден. Мы приводили главные тезисы его выступления.

Ранее СМИ писали о том, что Байден на Генассамблее ООН будет добиваться глобальной поддержки Украины.

А также, что Байден предложит расширить состав Совбеза ООН, чтобы ослабить влияние России и Китая.

Война в Украине идет уже 573-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 сентября 2023 года в онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.