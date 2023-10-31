Власть обдумывает перспективу с нового года прекратить единый телемарафон и дать возможность крупнейшим украинским телеканалам вновь делать отдельный контент, а не транслировать один и тот же.

Об этом "Стране" рассказали источники.

"Обсуждается вариант разрешить каналам с января 2024 вернуться к самостоятельным эфирам, как это было до полномасштабного вторжения. Каждый будет играть свою скрипку, но под чутким руководством ОП. Контроль не ослабят, за каждым каналом будут наблюдать. Чтобы не было условных ток-шоу, где с утра до ночи поливают грязью президента и его команду, как это было раньше. Новости разбавят сериалами и более лайтовыми, развлекательными передачами", — сказал источник.

Однако добавил, что окончательное решение ещё не принято.

В пользу отказа от телемарафона он назвал несколько аргументов.

"Прежде всего - он уже содержательно себя исчерпал и только минусует рейтинги телеканалов, которые в нем участвуют. Изначально из марафона хотели сделать пропагандисткую машину, которая будет противостоять пропаганде РФ. Но идея не сыграла. Сейчас там никакой новой информации нет, все повторяют за друг другом, одни и те же спикеры, только слова меняют. В результате сильное падение рейтинга его участников. Куда больше была бы аудитория у новостей, если бы они, как и раньше, шли вперемешку с сериалами и развлекательными передачами", — сказал собеседник нашего издания.

Кроме этого, по его словам, распустить телемарафон хотят, чтобы еще и показать партнерам, что в Украине свобода слова и свободное телевидение, что является базовой предпосылкой для начала подготовки к выборам и на чем настаивают западные партнёры.

"Для команды президента главным плацдармом на предстоящих выборах будут "Плюсы", а остальные каналы будут вещать отдельно, но под четким присмотром Банковой, чтобы в случае чего сказать западным партнерам: мол, видите, у нас тут демократия, а не как в России — все каналы на президента работают", — сказал источник "Страны".

В то же время есть аргументы и против.

"Совсем нет уверенности, что система контроля сработает. Поэтому окончательно решение ещё не принято", - резюмировал источник.

Год назад мы анализировали, как украинцы смотрят единый телемарафон и почему его критикует Запад.

А недавно писали, что в проекте госбюджета заложены средства на телемарафон.