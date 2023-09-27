Телеканалу "1+1" хотят сократить квоту в рамках единого телемарафона после того, как часть телеведущих канала на суде по пересмотру меры пресечения хозяину "плюсов" Игорю Коломойскому выступили в его поддержку и предложили взять его на поруки.

Об этом сообщили "Стране" источники на "1+1".

"Есть вероятность, что это произойдет уже в октябре или в ноябре, однако полностью эфир забирать не будут, потому что канал все же лояльный к власти. Сейчас канал хотят приструнить, делают это больше для перестраховки", — сказал источник.

В распоряжении "Страны" оказались квоты каналов в рамках телемарафона на конец сентября-начало октября. Согласно таблицам, пока сокращения эфира у "1+1" нет.

Ранее мы писали, что подать ходатайство о взятии Коломойского на поруки желали телеведущие Юрий Горбунов, Наталья Мосейчук и Алла Мазур. Также на суде присутствовал бывший сотрудник канала и экс-министр культуры Александр Ткаченко.

Напомним, 25 сентября суд отклонил ходатайство защиты об изменении меры пресечения Коломойскому. Также были отклонены ходатайства о взятии бизнесмена на поруки. Он остается в СИЗО с возможностью внести залог.