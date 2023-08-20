Ведущий и продюсер Юрий Горбунов заявил, что средств снимать сериал "Ингулец", с которого сняли бюджетное финансирование, пока нет.

Об этом он сказал в интервью Алине Доротюк.

"Мы ещё даже поиск денег не начали. У нас есть написанный сценарий, у нас есть группа, не знаю, будет ли в этом году или в следующем. Средств снимать пока нет, но мы их ищем, у нас частично были средства, до того, как объявили конкурс. Львиная доля средств - продактплейсмент. Те компании, которые рекламируются в сериале с помощью правильного вхождения рекламы в структуру сериала. Также может быть частично бюджет канала, который заказывает твой сериал", - говорит Горбунов.

Он также заявил, что если бы сейчас стоял вопрос, подаваться ли на конкурс на бюджетное финансирование или нет, то он бы не стал этого делать.

"Если можно было бы отмотать время назад, решение было бы другим", - сказал Горбунов.

Напомним, на днях стало известно о том, что из украинского бюджета потратят 33 миллиона гривен на съемки комедийного сериала, в котором пропиарят известного украинского агробарона и владельца ФК "Ингулец" Александра Поворознюка.

Один из разработчиков сериала "ПГТ Ингулец" подтвердил, что прототипом главного героя стал Поворознюк. Сам владелец ФК "Ингулец" в комментарии "Стране" свою причастность к нему отрицал.

После громкого скандала Юрий Горбунов заявил, что отказывается от государственного финансирования скандального сериала "ПГТ Ингулец", однако сам сериал все же снимут.