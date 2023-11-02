Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявил о тупике на фронте и необходимости начала мирных переговоров с РФ.

Об этом он сказал на Ютуб-канале "Ходорковский LIVE".

"Фактически тупик в войне. Потому что ни Россия не может захватить всерьез большие куски нашей территории, ни мы не можем отбить в настоящий момент. Дальше перевод этого в партер, стационарный фронт бесконечного бессмысленного убийства друг друга без попыток достичь каких-то важных результатов не нужны ни российскому народу, ни украинскому. Народ начинает это понимать. Я думаю, нам нужно мириться. Выходить на мирные переговоры. Но эти переговоры должны быть честными и паритетными", - заявил Арестович.

Он также снова озвучил свой план о вступлении в НАТО подконтрольной территорией Украины с обязательством не отвоевывать захваченные россиянами территории военным путем.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что "глубокого и красивого прорыва" ВСУ, скорее всего, не будет. И тоже употребил слово "тупик", описывая ситуацию на фронте.

"Как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас (Украину и Россию - Ред.) в тупик", - сказал он.