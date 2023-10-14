Украина и западные союзники стремятся избежать тупиковой ситуации на фронте.

Статью об этом выпустила газета The Wall Street Journal.

В материале говорится, что у тупиковой ситуации есть немало предпосылок, в частности, отсутствие значительных продвижений у обеих сторон из-за плотных оборонительных линий, а также сокращение помощи США (при невозможности заместить ее европейской). Кроме этого, военные ресурсы Запада может отвлечь на себя продолжающаяся война в Израиле.

"Контрнаступление ВСУ повлекло за собой тяжёлые потери в войсках и бронетехнике, а моральный дух военнослужащих ухудшился – солдаты жалуются, что командиры отправляли их в лобовые атаки на подготовленную оборону, вместо того, чтобы искать оригинальные подходы", - сказано в статье.

По мнению западных чиновников и аналитиков, Москва едва ли сможет организовать масштабное наступление зимой. По словам украинских чиновников и Минобороны Великобритании, РФ готовила 25-ю общевойсковую армию численностью в несколько тысяч военнослужащих для зимнего наступления. Но вместо этого начала направлять на фронт её части уже сейчас.

Вместе с тем, Москва не показывает готовности к компромиссам, наращивая военные расходы.

В Европе уже обсуждают, сможет ли Запад предоставить Украине оружие, необходимое для нового рывка в начале лета следующего года, "чтобы положить конец войне с Россией с позиции силы".

Ранее в Офисе президента сообщили, что Украина отстаёт от запланированного графика контрнаступления на 6-9 месяцев.

Мы также сообщали, что новый глава Объединенного комитета начальников штабов США уверен, что Украина продолжит наступление зимой.