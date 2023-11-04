Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович признал, что раньше вводил украинцев в заблуждение, говоря о быстрой победе ВСУ над Россией.

"Значительная доля ответственности за веру рядового гражданина в нашу быструю и красивую победу лежит на мне лично", - заявил он у себя в телеграм-канале.

"Я создал иллюзию в то время, чтобы мы выжили. Сегодня я ее разрушаю, чтобы мы выжили дальше", - заявил бывший советник Банковой.

Напомним, недавно он заявил, что Украина не сможет вернуть все территории и призвал к переговорам с Россией о прекращении войны.

Нынешний пост Арестович написал по поводу статьи NBC News, где сообщалось, что Запад склоняется к переговорам с РФ о прекращении войны в Украине и не видит перспектив победы ВСУ.

В частности, там говорилось, что Украине могут предложить гарантии безопасности, но без вступления в НАТО. Этот момент и прокомментировал Арестович, заявив, что условия прекращения войны через некоторое время могут оказаться гораздо хуже, чем сейчас.

"Многие обиделись на то, что я предложил НАТО в обмен на территории (правда, я не предлагал территории в обмен, но кто же до этого момента дочитывает). Так вот я вам приоткрою маленькую тайну, уважаемые читатели. Еще полгодика-год такой "успешной" политики, какую мы ведем сейчас, и забыть можно будет и о НАТО. Речь будет идти только о неких "гарантиях без вступления"... А еще через год не будет и этого. Будут очередные Минские соглашения - под новым названием", - заявил он.

Напомним, на днях Арестович заявил о тупике на фронте и необходимости начала мирных переговоров с РФ.

После этого секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что бывшим советником Офиса президента Алексеем Арестовичем занимается СБУ. В ответ на это Алексей Арестович сказал, что СБУ "заставляют преследовать политическую оппозицию".