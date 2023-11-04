Министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает, что время для мирных переговоров между Украиной и РФ ещё не пришло, но "политическое перемирие" необходимо.

Об этом он сказал в интервью Quotidiano Nazionale.

"Украина борется за защиту своего суверенитета, а также за соблюдение международного права. Очевидно, что прочный мир не может основываться только на военных действиях. Необходимо политическое "перемирие". Время для этого еще не пришло, но "надежда умирает последней", – заявил министр.

Также он признал, что внимание к войне в Украине снизилось, однако только на уровне СМИ, а не властей западных стран.

По данным NBC News, США и европейские чиновники обсуждают с Киевом тему мирных переговоров. Эти обсуждения включают "общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь соглашения с Россией".

Война в Украине идет уже 619-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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