У президента Украины Владимира Зеленского открестились от заявлений Марьяны Безуглой, которая выступила с обвинениями в адрес главкома ВСУ Валерия Залужного, и осудили ее высказывания.

Соответствующее видеообращение опубликовал представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский.

"Пребывание Марьяны Безуглой в комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны может угрожать национальной безопасности Украины", - сказал Вениславский.

Между тем Безуглая продолжает гнуть свою линию.

Она разместила в Фейсбуке карикатуру на военного, который в матерной форме сообщает, что не знает, есть ли "план наступления". Картинку она сопроводила следующей подписью: "Когда мины "обнаружились" или "идите, там только пара п#доров"(с). Прислали военные из бригад сейчас".

Вероятно, таким образом она хотела выразить мысль, что украинское командование не смогло правильно оценить силы противника и трудности, с которыми столкнутся ВСУ в ходе наступления.

Напомним, сегодня Безуглая обвинила главкома ВСУ Валерия Залужного в том, что у него нет плана войны на 2024 год, поэтому он должен уйти в отставку.

"Да, главнокомандующий ВС Украины не смог предоставить план замысла на 2024 год. Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный. Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тысяч граждан в месяц", - написала она в соцсетях.

В связи с постом нардепа известный активист, близкий к западным структурам, основатель организации StateWatch Александр Леменов пригрозил Владимиру Зеленскому военным переворотом.

Мы анализировали в воскресном итоговом материале, что значит заявление Марьяны Безуглой.