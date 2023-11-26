Анализируем ситуацию на 641-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские военные телеграм-каналы вчера заявили о захвате армией РФ Авдеевской промзоны на юго-восточной оконечности города. Она с 2014 года контролировалась ВСУ. С тех пор там проходила передняя линия обороны украинской армии.

Украинский военный телеграм-канал Deep State сегодня сообщил, что "враг имел успех на промзоне на юге Авдеевки", но полностью ее захват не подтвердил. Но ряд других украинских военных телеграм-каналов пишут, что это в любом случае вопрос времени.

Кроме того, Deep State подтверждает достоверность видео, публикуемого россиянами, на котором виден "момент отхода большого числа наших бойцов в сторону частного сектора".

Большая часть Авдеевки, включая коксохимзавод, при этом под контролем ВСУ. Но промзона находится на возвышенности. И если информация о ее захвате россиянами окончательно подтвердится, это затруднит положение гарнизона ВСУ в Авдеевке.

Также Deep State пишет о "частичном успехе" россиян на северном фланге - под Новокалиновым и у Степного (сообщается, что РФ подошла к западным окраинам села, но ее оттуда оттеснили).

При этом паблик пишет, что атаки РФ на Первомайское со стороны Песок успеха не имели.

Также украинских телеграм-каналы пишут об атаках на коксохимзавод.

Севернее россияне пытаются снова захватить Купянск, заявил представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо. По его словам, сейчас российские войска пытаются наступать в направлении села Синьковка в нескольких километрах от реки Оскол.

"В случае успеха врага на этом направлении это позволит развить атакующие действия непосредственно на сам Купянск и выйти на берег реки Оскол", — добавил Фитьо.

По данным Deep State, россияне уже находятся непосредственно в Синьковке и пытаются там закрепиться. Также они атакуют у Лимана Первого и смогли восстановить утраченные позиции у Ивановки (юго-восточнее Купянска).

Также поступают данные о том, что на Купянском направлении Украина стала применять танки "Абрамс".

Официально это не подтверждалось, но военные паблики распространяют фото одного из них. Хотя ранее американские СМИ писали, что эти танки до весны на фронте не появятся.

Под Бахмутом, по данным украинских военных пабликов, РФ наступает в окрестностях Хромово и по трассе из Бахмута на Ивановское (к западу от Бахмута). Также продолжаются попытки противника улучшить свое тактическое положение возле Клещеевки и Андреевки (на южном фланге).

Рекордная атака "Шахедов"

В ночь на 25 ноября россияне совершили крупнейший за историю войны налет "Шахедов" - 75 единиц, сообщили украинские военные, которые заявляют, что сбили почти все дроны, за исключением одного.

Более 60 беспилотников атаковали Киев и область. В столице от обломков пострадали жилые дома в нескольких районах, а также другие строения. Видео того, как сбивали цели, опубликовали крупные западные агентства. Интересно, что позже в Воздушных силах заявили, что не имеют претензий к ним за это, хотя за публикации таких видео украинцы уже неоднократно получали уголовные дела и реальные сроки.

Несмотря на то, что власти заявили только об одном несбитом "Шахеде", ущерб после налета довольно ощутимый: в Киеве без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центре города. Энергетики связали это с порывом линий электропередач и заявили, что весь регион был на грани введения лимитов энергии, но поломки удалось устранить за несколько часов.

Военные сообщили, что в ходе атаки россияне использовали "Шахеды" черного цвета и покрытые карбоном.

"Карбон, который является поглощающим материалом для радиолокационного сигнала, и чёрный цвет - понятно, почему. Это усложнит работу противовоздушной обороны, а именно визуальную привязку к цели мобильных огневых групп", - заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По данным командующего этого рода войск Николая Олещука, около 40% дронов сбили мобильные огневые группы, которые оперируют крупнокалиберными пулеметами, а также "Стингерами".

Это значит, что на остальные 60% целей Украина потратила ракеты ПВО, которые являются дефицитным для Украины оружием (почему, собственно, дроны и стараются сбивать силами наземных групп, на чем сделал акцент Олещук).

60% от 74 сбитых беспилотников - это 44 дрона. Учитывая, что они летят порознь, на каждый нужно как минимум по ракете. Хотя на деле далеко не всегда одна ракета сразу поражает намеченную цель.

То есть вполне можно предположить, что россияне регулярно пускают беспилотники с целью как истощения воздушной обороны Украины, так и отвлечения ее ресурсов от фронта, где ПВО представляет опасность для российской авиации.

Впрочем, скорее всего ставятся и другие задачи: поражение намеченных объектов. Но даже если не удалось попасть куда нужно, решается задача по истощению украинской ПВО и концентрации ее на неприоритетных для РФ, но чувствительных для Украины участках (а именно в столице).

Атакует беспилотниками и Украина.

В ночь на 26 ноября и утром Россия заявила, что сбила 15 украинских дронов над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. В Туле потерявший управление дрон повредил многоэтажку.

Кроме того, ВСУ нанесли ночью удар по "ДНР", после чего значительная часть ее территории, включая Донецк и Мариуполь, остались без света. Пушилин после этого заявил об ударе по энергосистеме. Украинские паблики сообщают о прилёте по Старобешевской ТЭС.

Этот удар последовал вскоре после атаки по энергосистеме Киевской области и выглядит как ответ. Украина показывает, что также может бить по энергоинфраструктуре на территориях, подконтрольных РФ.

Нововведения по мобилизации

В Украине продолжаются обсуждения, как усилить мобилизацию, чтобы сформировать резервы для вероятной новой кампании.

Нардеп Роман Костенко из "Слуги народа" сообщил, что работникам ТЦК законодательно позволят останавливать людей на улице, проверять документы и вручать повестки. Сейчас на это имеет право только полиция.

Также сотрудники военкомата смогут вести аудио и видеозаписи своего общения с мужчинами на улице.

"Сейчас много вопросов со стороны ТЦК и со стороны тех граждан, кого они пытаются мобилизовать. По факту ТЦК не имеет никаких прав остановить человека, вручить ему повестку, потребовать у него документы. Полиция иногда отстраняется от этого, чтобы не оказаться в центре скандала, чтобы человека не привлекать", - заявил Костенко.

По его словам, такая новация появится в законопроекте, которые разработают до конца года. Ранее его анонсировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Зеленский на этой неделе также анонсировал изменения в ход мобилизации. И, судя по заявлениям нардепа Костенко - в сторону ужесточения призыва. Хотя, по всей вероятности, это будет объясняться необходимостью ротации на фронте и отправки на отдых тех, кто воюет с первых дней.

Впрочем, и без нового закона мобилизация ужесточается - это видно по тому, сколько каждый день выявляется новых групп по переправке мужчин за границу. И тот факт, что их начали ловить гораздо активнее, чем раньше, говорит не столько о том, что правоохранители стали лучше работать - сколько о росте спроса на такие услуги.

Спрос этот подогревают мужчины, которые понимают что война затягивается, и шансы на их мобилизацию растут. Поэтому риск попробовать пересечь кордон для многих становится более оправданным, чем ждать задержания военными на улице (как и риск быть пойманными не перевешивает ожидаемых прибылей для "сталкеров", которые переводят уклонистов через кордоны).

Призыв к отставке Залужного

Сегодня произошло обострение тлеющего конфликта команды Владимира Зеленского с главкомом ВСУ Валерием Залужным, который недавно признал сам президент.

Замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая заявила, что Залужный не имеет плана войны на 2024 год и потому он должен уйти.

"Да, главнокомандующий ВС Украины не смог предоставить план замысла на 2024 год.

Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный. Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тысяч граждан в месяц", - сказала Безуглая, ссылаясь на "непубличную дискуссию" с военными.

По ее словам, "эта проблема нарастала летом, как на Ставке, так и в парламенте при планировании бюджета на 2024 год".

"Эта дискуссия была непубличной, но напряжение нарастало и сейчас ситуация такова, что если военное руководство не может представить никакой идеи на 2024 год, а все их предложения по мобилизации сводятся к тому, что нужно больше людей без малейших предложений по изменениям системы ВСУ, то такое руководство должно уйти", - пишет нардеп.

Безуглая известна как нардеп, который регулярно делает резкие заявления "на грани фола". Однако призыв к отставке Залужного, а также обвинение его в отсутствии плана войны - это уже слишком серьезно для того, чтоб Безуглая могла решиться на такие обвинения без согласования с Офисом президента и руководителями фракции.

И это показатель того, что противоречия между военным и политическим руководством на фоне отсутствия успехов наступления ВСУ и общего тяжелого положения дел на фронте продолжают обостряться. Причем, судя из заявления Безуглой, у президента могут попытаться сделать ответственным за это Залужного.

Сам главком ВСУ пока никак не комментирует обвинения против себя. Также как и оставил без комментариев призыв к нему Зеленского не заниматься политикой и соблюдать иерархию.

И пока неизвестно сколь долго продлиться его молчания. Вероятно, Залужному есть что ответить на все эти заявления.

О подоплеке этих разногласий мы детально писали в отдельном материале.

Что касается поста Безуглой, то в нем обращает на себя впервые озвученная на официальном уровне цифра плана по мобилизации - 20 тысяч граждан в месяц. Отметим, что это план, который, как признают сами военкомы, не выполняется (например, в Полтаве он выполняется, по заявлению местного военкома на 13%).

В этой связи стоит напомнить, что, по данным украинской разведки, ежемесячно воюющая в Украине российская армию пополняется через контракт на 20 тысяч человек.

По заявлениям же российских властей ежемесячно контракты для участия в войне в Украине подписывает более 40 тысяч человек. А в последнее время - и около 50 тысяч.

Но если брать даже минимальные оценки Украины, то ежемесячное пополнение войск РФ в 20 тысяч это больше, чем реальные цифры по мобилизации в Украине. Что довольно тревожным для ВСУ сигналом о складывающемся балансе сил на фронте.

На этом фоне среди украинских военных и экспертов продолжают звучать призывы пересмотреть подходы..

Боец ВСУ Александр Кульчицкий записал получасовое видео с критикой стратегии Украины в войне. Оно озаглавлено "Почему мы проигрываем?".

Он заявил, что одной из главных ошибок Генштаба и политического руководства страны было начинать наступление на юге.

По словам Кульчицкого, многим военным сразу было понятно, что атаковать в лоб хорошо укрепленные позиции россиян не имело смысла.

"Проблема была не в том, что контрнаступление провели неправильно. А что его вообще провели. Правда в том, что с имеющимися силами сторон наше контрнаступление невозможно. Это было ясно любому с минимальным пониманием военного дела", - заявил военнослужащий. "Как результат - огромные потери как в живой силе, так и в технике без каких-либо стратегических достижений", - говорит Кульчицкий, говоря, что в некоторых ротах полегло убитыми до 80-90% личного состава.

По его мнению, выводы из этой ситуации сделаны не были, поскольку и Залужный, и Зеленский продолжают говорить о продолжении наступательных действий ВСУ. Однако боец призывает "вернуться к реальности" и признать, что в "ближайшее время захваченные территории освобождены не будут". "Мы растратили огромное количество резервов в этом бессмысленном контрнаступлении", - объясняет Кульчицкий.

Он также говорит, что у начальства и сейчас нет стратегии на поле боя: "Мы тыкаемся то тут, то там в надежде, что "как-то" выйдет. Но "как-то" оно не выходит".

По мнению Кульчицкого, ВСУ нужно подготовить несколько линий обороны и не оборонять участки, которые невыгодно удерживать. В пример он привел Авдеевку, которую россияне "превращают во второй Бахмут", обходя по флангам и сузив коридор, по которому снабжается город, до шести километров.

Только при наличии мощной обороны, которой сейчас нет, у ВСУ есть шанс удержать фронт относительно небольшими силами и подготовиться новому этапу войны. Но времени, по мнению военного, осталось не так много. А пока, по его словам, даже древесину для возведения фортификаций, многие подразделения закупают за свой счет, наталкиваясь на отказы Минобороны.

О необходимости сделать переоценку целей и подходов в войне в очередной раз заявил и Алексей Арестович.

Комментируя резонансное заявление лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о том, что мирный договор с Россией в начале войны не был подписан из-за позиции Борис Джонсон (подробно этот момент мы анализировали здесь), он предположил, что это может вызвать рост антизападных настроений в Украине.

Но, по его мнению, "Запад никогда и не собирался побеждать Россию". Арестович считает, что Киев не понял этого и выстроил неверные отношения с партнерами.

"Вместо работы с Западом на основе взаимовыгодных предложений и выстраивания концепции реалистичной политики с учетом реальных (!) интересов сторон, мы создали патриотический лубок, в котором мы, истекая кровью, противостоим нашествию новой Орды, и теперь он должен нам денег и оружия. Тем временем Запад купил у Орды ресурсов на сотни миллиардов долларов, десятки из которых Орда обрушит на наши головы в виде ракет и снарядов", - написал бывший советник ОП.

Арестович считает, что переубедить Запад сменить тактику у властей Украины не получится, и нужно исходить "из реального расчета".

"Необходимо положить калькулятор на стол и посчитать, что мы реально можем и чего мы реально не можем, и действовать исходя из реального расчета. Вместо этого власть и часть общества ее в этом поддерживающая предпочла усилить лубок. Что ж, тем сильнее будет удар об стену реальности. Выглядеть он может примерно как принуждение нас к реальности Западом и Кремлем одновременно. Скажем, РФ поперла в наступление, а Запад сократил помощь", - написал экс-советник Банковой.

"Дальше, кому повезет - мемуары в Канаде. Возвращение к трезвости - единственное, что еще способно создать ситуацию: "и правы, и не проиграли". О выигрыше надо было думать раньше", - сказал Арестович.