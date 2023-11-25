Вчерашнее заявление Давида Арахамии о том, что война могла закончиться еще весной 2022 года, если б Украина согласилась на нейтральный статус и подписала на основе этого мирный договор, вызывает огромное количество вопросов.



Исходя из той информации, которая была в СМИ и поступала из других источников, тогда Россия, в обмен на нейтральный статус Украины (отказ от вступления в НАТО), была готова без боя покинуть все территории, захваченные после 24 февраля 2022 года. Более того, если верить экс-канцлеру Германии Шредеру, Россия была готова вернуть Украине и весь Донбасс на условиях широкой автономии по образцу Южного Тироля в Италии.



То есть Украина освободила бы почти все свои территории (кроме Крыма) фактически без боя. Остались бы живы многие тысячи мирных жителей и военных, погибших после апреля 2022 года. Украина, не потеряв ни одного солдата, вернула бы регионы, которые ВСУ в этом году с большими потерями и без особого успеха пытались освободить в ходе контрнаступления. А что касается НАТО, то никаких гарантий вступления в Альянс у Украины нет до сих пор.



Почему же украинские власти отказалась от столь выгодного договора весной 2022 года?



Арахамия приводит два аргумента: во-первых, нужно было изменить Конституцию, во-вторых, не было доверия к россиянам, что они выполнят договоренности.



Оба аргумента, мягко говоря, неоднозначные. Да, Конституцию запрещено менять во время военного положения, но при желании здесь можно было найти выход – в конце концов это техническая проблема при наличии политической воли (и раз украинские власти вообще вели об этом переговоры, то какие-то варианты видели). А что касается доверия – то это еще более странный тезис, так как по договору не Украина должна была отводить войска, а Россия. Причем в обмен лишь на решение о нейтральном статусе, которое затем можно было бы переиграть в любой момент. Поэтому в данном случае, вопрос доверия и "кинет-не кинет" стоял в первую очередь перед Москвой, а не перед Киевом.



Позже украинские власти называли еще один мотив отказа – трагедия в Буче. Однако, если вспомнить тогдашние заявления Зеленского, то он сразу после трагедии говорил о том, что переговоры с РФ все равно вести нужно.

"Каждая такая трагедия, каждая такая Буча будет бить тебя по рукам на тех или иных переговорах. Но надо находить возможности для таких шагов", - сказал Зеленский 5 апреля 2022 года. И лишь позже его заявления стали более категоричными.



Поэтому обычно, в числе главного мотива президента отказаться от заключения соглашений с Путиным в 2022 году, называют то, что он (возможно, под влиянием аргументов и обещаний западных союзников) пришел к выводу, что Россия к большой войне не готова, а потому Украина при помощи Запада может полностью разбить армию РФ и продиктовать Москве свои условия мира, которые предусматривали бы вывод российских войск на границы 1991 года, выплату репараций и прочее.



То есть, образно говоря, Зеленский выбрал вместо синицы в руках, журавля в небе.



В то же время, всем тем, кто помнит ситуацию начала апреля 2022 года, трудно поверить, что украинские власти могли испытывать тогда столь большой оптимизм. Российская армия, отведя войска с севера Украины, развернула наступление на востоке - в Харьковской, Донецкой и Луганской областях, продолжалось продвижение российских войск в полностью окруженном Мариуполе. В украинской армии нарастал снарядный голод. Первые поставки западных гаубиц и снарядов к ним начались только в середине апреля. А "Хаймарсы" появились лишь в июне. О поставках западных танков и дальнобойных ракет тогда вообще никто не говорил. А США блокировали даже поставки самолетов советского образца. В самой России ещё не было никаких признаков внутренней смуты. Наоборот – стало понятно, что ее экономика не рухнула под санкциями и основной удар выдержала.

В таких условиях кажется почти невероятным, что Зеленский мог отказаться от крайне привлекательной "синицы" в виде вывода без боя Россией войск почти со всех захваченных территорий Украины, поверив в возможность получить "журавля" в виде капитуляции Москвы (чего, как известно, до сих пор не случилось).

Должны были быть некие обстоятельства непреодолимой силы, которые побудили Киев отвергнуть столь выгодные условия прекращения войны уже весной 2022 года.



О том, что это за обстоятельства становится понятно все из того же интервью Арахамии.



Он заявил, что в Киев приехал тогдашний премьер Британии Борис Джонсон и сказал, что "мы вообще ничего с ними подписывать не будем, давайте просто воевать".



Возникает вопрос – что именно под "мы ничего с ними подписывать не будем" имел в виду Джонсон? Ответ здесь может быть один – западные страны отказались давать совместные с Россией гарантии безопасности Украины, которые должны были прилагаться к мирному договору и к соглашению о нейтральном статусе.



Об этом Арахамия также фактически прямо сказал в интервью: "западные союзники нам и посоветовали не соглашаться на эфемерные гарантии безопасности, которые на то время невозможно было давать вообще".



Напомним, гарантии безопасности по тогдашнему плану должны были дать Россия, ведущие западные страны и ряд других крупнейших мировых держав. Но если страны НАТО отказались давать гарантии и их бы дала только РФ и, возможно, Китай и Турция, то это фактически, означало бы полный разрыв отношений Украины с западным миром. На что Зеленский, естественно, пойти не мог.

Другими словами, именно позиция западных союзников "давайте просто воевать" и оказала определяющее влияние на решение украинских властей отказаться от договоренностей с РФ весной 2022 года.

В этой связи один из ключевых вопросов относительно дальнейшего развития событий – изменилась ли сейчас эта позиция Запада? В СМИ в последнее время постоянно можно встретить публикации о том, что руководители США и ЕС якобы активно подталкивают украинские власти к переговорам с Россией. Однако никаких официальных подтверждений этому нет – только информация со ссылкой на некие источники. Публично же – и украинские власти, и власти западных стран подчеркивают, что не готовы идти на компромиссы с РФ и требуют вывода войск на границы 1991 года. Как в реальности обстоит дело во многом станет понятно по предоставляемой военной и финансовой помощи союзниками – если она действительно будет существенно ограничена (как прогнозируют ряд СМИ), значит есть признаки того, что у Запада концепция в сравнении с весной 2022 года поменялась.



Что касается позиции Киева, то ее в очередной раз изложил в том же интервью Арахамия, заявив, что переговоры на данный момент не выгодны, так как "у нас переговорная позиция очень плохая". Но на кого работает время? Если в 2022 году была возможность закончить войну, освободив без боя почти всю территорию страны в обмен на нейтральный статус, то теперь таких вариантов уже нет. И альтернатива совсем другая – долгая война со всеми ее жертвами и рисками, либо мир/перемирие по линии фронта с фактическим закреплением российского контроля над захваченными территориями (причем, не исключено, к этому будут идти еще и дополнительные требования в виде все того же нейтрального статуса, например). Главный вопрос – какие будут условия в дальнейшем и есть ли у украинских властей четкое понимание, что они не окажутся еще хуже, чем сейчас.