Всё руководство Украины - и военное, и политическое - выступает за то, чтобы воевать.

Об этом заявил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире у журналистки Натальи Мосейчук.

"Почему? Потому что мы не можем сейчас сесть за стол переговоров. У нас переговорная позиция очень плохая. За что мы сейчас будем садиться? Там, где мы остаемся, давайте просто заканчивать? Вы считаете, что украинское общество это примет?" - задал вопрос Арахамия.

По его словам, любые договорённости, кроме полной победы, должны проходить через референдум.

"Если кто-то что-то будет подписывать и это нужно будет ратифицировать в парламенте, то в парламенте просто друг друга убьют. Очень полярные взгляды будут. И такие вещи, я считаю, нужно делать только через референдум. Когда народ скажет, что надо так, я сделаю это не глядя - просто своё мнение подальше засуну и буду делать так, как скажет народ. А если будут решать депутаты, я не чувствую в себе сил решать и тем более кого-то агитировать. Потому что это вопрос индивидуальный каждого гражданина. Я не понимаю, как это можно будет сделать, честно говоря", - сказал нардеп.

Напомним, в том же интервью Арахамия заявил, что война могла закончиться весной 2022 года, если бы Украина согласилась на нейтралитет.

Также, по словам лидера "Слуги народа", Россия сразу же сядет за стол переговоров, если Украина их предложит.