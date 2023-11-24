Россия сразу же сядет за стол переговоров, если Украина их предложит.

Такое мнение высказал лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире у журналистки Натальи Мосейчук.

"Россия сразу же сядет за стол переговоров. Как только мы их туда позовем, на следующий день они уже сядут. Потому что они четко понимают: как только появится новость о том, что Украина села за стол переговоров, все поставки, которые и так задерживаются, будут "задерживаться" ещё сильнее", – полагает Арахамия.

Напомним, сегодня немецкая газета Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах писала, что США и Германия намерены вынудить Украину начать переговоры с РФ. Делать это, по данным источников, планируют не прямыми уговорами Офиса президента, а сокращая поставки до таких объемов, что ВСУ смогут только обороняться, но не наступать.

А в Литве считают, что Украина рискует быть невольно втянутой в мирные переговоры с Россией, если союзники не снабдят Киев оружием и боеприпасами, необходимыми для победы в войне.

Между тем на днях президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине.