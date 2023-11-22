На онлайн-саммите G20 Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине
Лидеры стран "Большой двадцатки" начали внеочередной саммит, который проходит в режиме видеоконференции.
По информации агентства Bloomberg, от участия в мероприятии отказались президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин, которые недавно встречались в Сан-Франциско, после чего глава Белого дома назвал лидера Китая диктатором.
К слову, сегодня Си принимает в Пекине спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина.
Между тем на конференции выступил президент РФ Владимир Путин, который пропускал последние оффлайн-саммиты G20 с момента вторжения в Украину.
Путин заявил, что Россия "никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине".
"Да, конечно, военные действия – это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. И, безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной", - сказал Путин.
Между тем вчера основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский прокомментировал свою встречу с президентом РФ Путиным, которая произошла еще в конце октября. По словам Явлинского не существует "никакого мирного плана" по Украине.
Напомним, последний оффлайн-саммит G20 состоялся в начале сентября в Нью-Дели. На него не пригласили Владимира Зеленского, на что рассчитывали в Киеве.