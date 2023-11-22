Лидеры стран "Большой двадцатки" начали внеочередной саммит, который проходит в режиме видеоконференции.

По информации агентства Bloomberg, от участия в мероприятии отказались президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин, которые недавно встречались в Сан-Франциско, после чего глава Белого дома назвал лидера Китая диктатором.

К слову, сегодня Си принимает в Пекине спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина.

Между тем на конференции выступил президент РФ Владимир Путин, который пропускал последние оффлайн-саммиты G20 с момента вторжения в Украину.

Путин заявил, что Россия "никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине".

"Да, конечно, военные действия – это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. И, безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной", - сказал Путин.

Между тем вчера основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский прокомментировал свою встречу с президентом РФ Путиным, которая произошла еще в конце октября. По словам Явлинского не существует "никакого мирного плана" по Украине.

Напомним, последний оффлайн-саммит G20 состоялся в начале сентября в Нью-Дели. На него не пригласили Владимира Зеленского, на что рассчитывали в Киеве.