Президент США Джо Байден после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином снова назвал его диктатором.

Слова американского президента цитирует CNN.

Отвечая на вопрос журналиста на пресс-конференции, будет ли президент и в дальнейшем называть Си диктатором, как он это делал в прошлом, Байден ответил: "Ну посмотрите, он диктатор".

"Он диктатор в том смысле, что он человек, который руководит коммунистической страной", - объяснил свою позицию президент США.

Напомним, в июне Байден уже называл Си Цзиньпина диктатором. Это произошло на следующий день после визита в Пекин госсекретаря США Энтони Блинкена. В Китае отреагировали и заявили о безответственности таких высказываний.

Также Байден во время сбора средств для своей президентской кампании назвал лидеров КНР "плохими людьми" и заявил, что китайская экономика испытывает проблемы и может стать "бомбой замедленного действия".

Мы писали, что на вчерашней встрече Байден сказал главе КНР, что соперничество США и Китая не должно привести к конфликту.

В ответ Си Цзиньпин отметил, что "конфликт и конфронтация будут иметь невыносимые последствия для обеих сторон".