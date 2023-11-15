На встрече с президентом США Джо Байденом председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что "конфликт и конфронтация будут иметь невыносимые последствия для обеих сторон".

Так Си Цзиньпин ответил американскому президенту, который сказал о том, что соперничество США и Китая не должно привести к конфликту.

Видео выступления китайского лидера появилось в телеграм-каналах.

Приводятся и другие тезисы Си Цзиньпина:

"Американо-китайские отношения не были идеальными на протяжении последних 15 лет и более. Отношения всегда натыкались на всякие проблемы". "Невозможно, чтобы одной из сторон американо-китайских отношений удалось переделать другую".

Напомним, в среду, 15 ноября, председатель КНР Си Цзиньпин прибыл на встречу с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско. Мы публиковали видео первых минут встречи лидеров США и Китая.

Ранее советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что президент США встретится с Си Цзиньпином, чтобы восстановить военные связи с КНР.

Также источники Reuters сообщили, что на встрече лидеры США и Китая "будут стремиться перезагрузить отношения в условиях высокого напряжения".