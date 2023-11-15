Президент Китая Си Цзиньпин впервые за шесть лет прибыл в США.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что он должен встретиться с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско в среду утром, а затем посетить ежегодный саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Эта встреча произойдет первой личной встречей между лидерами Китая и США. В администрации Байдена назвали ее возможностью уменьшить трения в том, что многие считают самым опасным соперничеством в мире.

Ранее журнал The Economist выпустил номер прогнозов "Мир накануне 2024 года". В своих традициях издание представило обложку как некий геополитический ребус. Байден, Си, Путин и Зеленский на одной обложке.

В США назвали цель Байдена на будущей встрече с Си Цзиньпином в Сан-Франциско. "Восстановление военных связей".

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