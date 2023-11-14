Журнал The Economist выпустил номер прогнозов "Мир накануне 2024 года". В своих традициях издание представило обложку как некий геополитический ребус.

В верхней части рисунка расположились Владимир Зеленский и Владимир Путин, которые смотрят в глаза друг другу. Внизу - отвернутые друг от друга Джо Байден и Си Цзиньпин.

Посередине изображена избирательная урна: в 2024 году почти в 80 странах мира пройдут выборы, голосовать будет большая часть населения планеты. В России и США состоятся выборы президентов. Они должны пройти и в Украине, но пока на Банковой не определились, стоит ли их проводить.

Зеленского и Путина разделяют песочные часы, у которых нижняя половина заполнена большим количеством песка. Видимо, это намек на то, что время конфликта заканчивается либо поджимает одну из сторон.

Над головой Путина изображены вероятный победитель выборов в США Дональд Трамп и голубь мира. У Зеленского - женский профиль и ракеты.

Война в Украине идет уже 629-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Поступает все больше информации о том, что россияне активизировались под Бахмутом. Под Авдеевкой продолжаются российские атаки из Красногоровки к северу от города. В Херсоне вчера снова был масштабный обстрел. Погибли три человека, пятнадцать ранены.

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